Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi

İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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