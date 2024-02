Turan Bedirhanoğlu: Ak Belediyeciliğimize kara çalmak isteyenlere müsade etmeyiz

AK Parti Bitlis milletvekili Turan Bedirhanoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada; DEM parti grubuna yüklendi. Bedirhanoğlu, 'Bitlis'imizde ve ilçelerinde AK Parti belediyeleri tarafından yapılan yatırımlar, eserler, hizmetler ortadayken yapılan milyarlarca liralık yatırım ortadayken açık bir şekilde yapılan arsa satışlarını gündem yapmak tamamen bir acziyet ürünüdür. İfadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçim öncesi DEM Partinin köşeye sıkıştığını ifade eden Turan Bedirhanoğlu, Dem Parti'nin Bitlis'te seçim kazanamayacağını ve Ak Parti aleyhine ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bedirhanoğlu'nun Meclisteki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Değerli Başkan, değerli milletvekilleri. Dem partisi grubu tarafından Bitlis'te arsa satışları hakkında verilen grup önerisi hakkında grubun grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi ve bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Burada yine yaklaşan yerel seçimler öncesi köşeye sıkışmış olan Bitlis'te belediyeleri yine kazanamayacaklarını anlayanlar her zamanki gibi geleneklerini bozmayarak mesnetsiz ve aslı astarı olmayan iddialar ve bilgilerle kamuoyunu yanıltmak dışında bir şey yapmamaktadır. Bitlis'imizde ve ilçelerinde AK Parti belediyeleri tarafından yapılan yatırımlar, eserler, hizmetler ortadayken yapılan milyarlarca liralık yatırım ortadayken açık bir şekilde yapılan arsa satışlarını gündem yapmak tamamen bir acziyet ürünüdür. Evet kayyumları atıp tutuyorsunuz ama burada şunu konuşalım. Bugün bu memlekette, bu memlekette, bu gazi mecliste konuşacaksak bugün vatandaşlara hizmet etmek için alınmış iş makinalarıyla çukur kazan belediye ve belediye başkanlarını konuşalım. Bugün burada bugün burada vatandaşlarımızın vergileriyle alınmış araç gerekli ekipmanları barikat kurup EYP döşeyen belediye belediye yönetimleriyle konuşalım. Bugün burada mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak yerine hizmet ve eser üretmek yerine yatırım yapmak yerine ideolojik siyaset yapan özerklik çağrıları yapan belediye ve belediye yönetimlerini konuş Ya da bugün burada vatandaşa hizmet vermek üzere yapılmış belediye hizmet binalarını cephaneliğe çeviren belediyeleri ve belediye yönetimlerini konuşalım. Ya da bugün burada konuşacaksak fakir fukaraya dağıtılması Parayı kaynağı belli olmayan yerlere gönderen belediyeleri ve belediye başkanlarını konuşalım. Ya da bugün bugün konuşacaksak belediyeye ait kamyonlarla terör eylemi yapan belediye ve belediye başkanlarını konuşalım. Ya da konuşacaksak vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan ama söz konusu terör örgütünün propagandasını yapmak olduğu zaman koşa koşa ön safa giden belediye ve belediye yönetimlerini konuşalım. Bugün Bitlis'imizde hamdolsun milyarlarca liralık yatırımlar yapılıyor dere ıslah projeleriyle bir katrilyonu bulan dere ıslah projeleriyle üniversitelerle, OSB'lerle gençlerimiz artık dağa çıkmıyor. Oralarda yatırım yapılıyor. Siz siz ne kadar bağırırsa bağırın. AK Partili, AK Parti Bitlis'te yine milletin iradesi teskin olacak ve yine AK Parti hizmeti Bitlis'imizde devam edecek diyorum.' şeklinde konuştu.

Hedef 13'te 13

#Bitlis'te Ak Belediyeciliğimize Kara çalmak isteyenlere müsade etmeyiz !



Ak Belediyeler; #Eser ve #Hizmet siyaseti dışında başka gündemi olmayan, milletinin hizmetkarı ve milleti ile birlikte yürümeye devam edecektir.@RTErdogan pic.twitter.com/qykQN0aqHK Turan Bedirhanoğlu (@T_Bedirhanoglu) February 27, 2024

31 Mart yerel seçimlerinde Bitlis'te 13'te 13 hedeflerinin olduğunu belirten Bedirhanoğlu, konuşmasının devamında; 'Bu memlekette arsa satışlarından bahsediyorsunuz ama kendi belediye başkanlarınızın yapmış olduğu arsa satışlarını niye gündeme getirmiyorsun onlar da hassas satışı değil mi? Siz satarken iyi alsa da biz satarken kötü mü oluyoruz? Bunları da kamu vicdanının kamu vicdanının otuz bir Mart akşamı tecelli edecek kamu vicdanının sonuçlarını göreceksiniz. Bugün Bitlis'te On üç belediyenin onunu AK Parti belediyesi yönetiyor. Ve inşallah bunu on üçte on üç yaparak milletin iradesini tecelli ettireceğiz diyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum' İfadelerini kullandı.