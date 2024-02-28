Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak

Bakan Uraloğlu'un açıklamaları şu şekilde:

Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık.

Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız.

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz.

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak.

509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde.