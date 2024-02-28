YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 13:28, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:26
1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi.
Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı.
Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.