Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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