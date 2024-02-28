Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız. Operasyonu koordine eden Valimizi, operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.