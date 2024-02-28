28 Şubat'ın 27. yılı: Siyasilerden 28 Şubat mesajları

Ankara Sincan'dan geçen tanklar Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak bir sürecin işaretiydi.

28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti.

SİYASİLERDEN 28 ŞUBAT MESAJLARI

28 Şubat'ın 27. yıldönümünde siyasilerden art arda mesajlar geldi.Siyasilerin paylaşımları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN HORTLATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.

ADALET BAKANI TUNÇ: LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Hukuk dışı uygulamalara son verdik ve bin yıl süreceği iddia edilen darbenin izlerini sildik. Yaşadığımız o karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceğiz."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: İKBAL IŞIĞINI SÖNDÜRME GAYRETLERİNİN MAHSULÜYDÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabındaki mesajında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin üstüne çullanan vesayetin, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerinin tarumar edilmesi gibi durumlara neden olduğunu ifade etti.

Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar, bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüydü. Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır. Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz." dedi.

Her çeşit darbe ve postmodern darbenin bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük olduğunu dile getiren Çelik, "Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur.

Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." paylaşımında bulundu.