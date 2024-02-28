Kamu Maliyesi için yeni bir umut; Mali Hizmetler Sınıfı Derneği

Mali Hizmetler Sınıfı Derneği, yıllara dayalı oluşan mağduriyetlerin telafisi amacıyla kurulmuştur.

Mali Hizmetler Sınıfı Derneği, ülkemiz Kamu Mali Yönetim Sisteminde mevcut olan aksaklıkların giderilerek ülkemize çok daha fazla katma değer sunulabilmesine destek olabilme amacıyla kurulmuştur.

Mali Hizmetler Sınıfı Derneği, sırf temsil ettiği meslek grubunun özlük haklarının iyileştirilmesine odaklı değildir. Mali Hizmetler Sınıfı Derneği yapılacak bir reform ile her anlamda mükemmel bir Kamu Mali Yönetim Sisteminin teşkil edilmesini, bu sektörde çalışan Kamu Görevlilerinin hak ettikleri özlük hakları ve imkanlara kavuşabilmesini, yeterli bilgi birikim ve donanıma sahip olabilmelerini; böylelikle tüm sorunlarından arındırılarak güçlü bir yapıya kavuşturulmuş Kamu Maliyesi ile güzel ülkemize çok daha fazla katkı sunulabilmesini hedeflemektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda mevcut bulunan 12 ayrı hizmet sınıfı; kadroların alan bilgisi, güçlük ve sorumluluk oranlarına göre hiyerarşik bir düzen içerisinde sistematik olarak sınıflandırılması düşüncesinden doğmuştur. Burada amaçlanan; eğitim durumları, benzer işleri, bilgi birikimleri, uzmanlıkları, güçlük ve sorumlulukları eşit olan çalışanların aynı sınıf içerisinde toplanması ve bu niteliklere uygun özlük haklarının kendilerine verilmesinin temin edilmesidir.

Bir bilim dalı olan ve alanında nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla dünya genelinde ortaöğretim ile yükseköğretimde binlerce bölüm açılmış bulunan Maliye, Ekonomi, İktisat sektöründe görev yapacak kamu çalışanları için ayrı bir uzmanlık bilgisi gerektirmediği savından bahsedilemez. Kamu Mali Yönetim Sisteminin ülke ekonomisine olan etkisi tüm çevrelerce bilinmektedir. Güçlü şekilde işlemeyen Kamu Maliyesinin sonuçları, acı tecrübelerle hepimizin dimağlarında yer etmiştir. Ülkemiz açısından bu denli yüksek öneme sahip olan bir sektörde yeterli bilgi, birikim ve donanıma sahip olmayan, işini içselleştirmemiş, alanı olarak görmeyen, angarya kabul eden kamu çalışanlarının görev yapması ile büyük hedeflere yol alınamaz.

Sınıflandırma olgusunun bir diğer temeli ise aynı risk ve sorumluluklara sahip olan çalışanları bir grupta toplamak ve risk ile sorumluluğun derecesine göre kamu çalışanlarına çeşitli koruma kalkanları sunup, hak ettikleri özlük haklarını temin edebilmektir. Bugün Genel İdari Hizmetler Sınıfı içerisinde görev yapan çalışanlar arasında Kamu Maliyesi alanında görevli meslek mensuplarımız kadar yüksek oranda mali, adli ve idari riske sahip olan hiçbir grup yoktur. Temeli "para" olan ve işin doğası gereği her türlü yanlış ile suiistimalle açık bulunan bahse konu görev esnasında yapılacak en küçük bir yanlışlık dahi gecikme faizi, idari para cezası, zimmet, adli ve idari soruşturmalar gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Yine ifa edilen tüm görevler bir süreye bağlı olup, bu süre olgusu da çalışanların sürekli olarak bir baskı altında görev yapmalarına sebebiyet vermektedir. Devletin milyonlarca lira tutarında ki parasını yöneten, harcayan ve tahsil eden, yine bu denli yüksek tutarlı taşınır ve taşınmazını koruyarak yönetmekle sorumlu tutulmuş bir meslek grubuna ayrı bir sınıf ve ayrı haklar tesis etmek son derece doğal bir sonuç olmalıdır.

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen Kamuya Maruf adıyla "Eşit işe eşit ücret" uygulaması neticesinde ilk etapta Maliye çalışanları ile diğer tüm kamu çalışanlarının özlük hakları "eşit iş" yaptıkları savı ile eşitlenmiş, ilerleyen zamanlarda ise diğer kamu kurum çalışanlarına çeşitli adlar altında verilen yeni haklarla negatif yönde büyük ölçüde ayrıştırılmıştır. Maliye çalışanları, Genel İdari Hizmetler Sınıfı içerisinde yer alan hiçbir meslek grubu ile eşit iş, eşit risk, eşit sorumluluk ve alan bilgisine sahip değildir. Duruşları, liyakatleri, bilgi ve birikimleri, devlet memuru şiarına uygun tavırları, yaptıkları görevin önemi, zorluğu ve riskleri bütün çevrelerce kabul edilen bir meslek grubunun bugün yaşadığı bu olumsuz tablo vicdanları yaralamaktadır.

Bugün, mevcut Kamu Mali Yönetim sistemimiz çok merkezli, her anlamda dağınık, farklı kamu kurumlarında birbirinden çok farklı uygulamaların olduğu, aynı hedef doğrultusunda topyekün hareket etme refleksinden çok uzak bir yapıya sahiptir. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra

teşkilatında da benzer bölünmüş bir yapılanma mevcuttur.

Mevcut bu durum nedeniyle kaynakların merkezi otoritenin hedef ve beklentileri doğrultusunda; etkili, verimli ve ekonomik kullanımından, gelir ve gider politikalarının istenilen etkinlikte uygulanabilirliğinden bahsedilemez. Bu dağınık yapı ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yeterli desteği sunamamaktadır. İvedilikle tüm sorunlarından

arındırılarak yepyeni güçlü bir yapıya kavuşturulma ihtiyacı söz konusudur.

Yukarıda özetle belirtilen hususlar Mali Hizmetler Sınıfı Derneğinin var olma sebepleridir. Mali Hizmetler Sınıfı Derneği ülkemizin daha güçlü bir Mali Yapıya kavuşabilmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışmakta, düşünmekte, çözümler üretmekte ve elini taşın altına sokmaktan asla

çekinmemektedir.

Mali Hizmetler Sınıfı Derneğine göre ülkemizin müreffeh geleceğinin yolu mevcut Kamu Mali Yönetim Sisteminin "Mali Hizmetler Sınıfını da içerecek şekilde" tüm sorunlarından arındırılarak yepyeni bir yapıya kavuşturulmasından geçmektedir.