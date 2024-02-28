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Okul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti, müdür tutuklandı

Mersin'de bir okul müdürü ve oğlunun, otobüste tartıştığı yaşlı çifti darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın şüphelilerinden müdürün tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 16:55, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:21
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Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamın tepesine çıkıp darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

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