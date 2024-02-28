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Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 17:08, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:25
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Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 16.25 itibarıyla 60 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 18'i aştı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 3 bin 339 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

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