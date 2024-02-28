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Tekirdağ'daki özel bakım merkezindeki şiddet olayına dair açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde yaşlıya şiddet uygulanmasının ardından kuruluşta teftiş yapıldığını, bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bakım merkezine idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 19:26, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 19:28
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Tekirdağ'daki özel bakım merkezindeki şiddet olayına dair açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tekirdağ'daki özel bir bakım merkezinde görev yapan personelin, bir yaşlıya şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın 9 Şubat'ta meydana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle bakımevinde incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımız tarafından kuruluşta teftişler yapılmış, olayla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülerek, söz konusu şahıslar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde özel bakım merkezi tarafından iki bakım personelinin iş akdi sonlandırılmıştır.

İdari soruşturma sonucu özel bakım merkezine Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmiş, adli soruşturma sonucu ise bir bakıcı personel tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Bakanlık olarak, yargıya intikal eden olayda ihmali olanlarla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine, engelli ve yaşlı bireylerin kuruluşlarda en iyi hizmeti alması için çalışılmasına devam edileceği bildirildi.

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