Ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net