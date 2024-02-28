Ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 20:11, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 20:12
Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.