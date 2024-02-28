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Bekir Bozdağ: Ben FETÖ ile mücadele eden adamım

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Ben FETÖ ile mücadele eden adamım. Bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye de şahittir, herkes de şahittir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 20:23, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 22:18
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TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce teklifin Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıldı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin milletin hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Teklifle, kanun yoluna başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yüksel, adli para cezalarının artırılacağını aktardı.

Yüksel, "Teklifte önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Tazminat Komisyonunun görev tanımını yeniden belirliyoruz. Bu teklifle Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler de yapılmaktadır. Ceza infaz kurumlarına girmek otomatik olarak vasi atama sebebi olmaktan çıkarılmaktadır." diye konuştu.

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemenin müstakil suç kabul edileceğini vurgulayan Yüksel, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, iktidarın Anayasa Mahkemesi kararlarını ihlal ettiğini savundu.

Anayasaya aykırı düzenlemelerin Meclis'ten geçirildiğini iddia eden Koçyiğit, "Meclis'e diyoruz ki biraz sağduyu, yasa böyle yapılmaz. Sokaktan geçen her insanı cezaevine atmanın yasasını çıkarıyorsunuz." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, kanun teklifinin 8. Yargı Paketi olarak Adalet Komisyonu'nda tartışıldığını, komisyonda teklifin Anayasaya uygun olduğuna karar verilerek Genel Kurulun gündemine geldiğini dile getirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise teklifin Anayasa aykırı olup olmadığına ilişkin inceleme raporunun verilmediğini söyledi. İnceleme raporunu isteyen Tanal, raporun gizlendiğini, saklandığını ileri sürdü. Mahmut Tanal, teklifin, Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşılık gelmediğini savundu.

- Genel Kurulda FETÖ tartışması

Tanal'ın Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri hakkında FETÖ'yle ilgili iddialarda bulunması üzerine tartışma yaşandı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ, şahsına dönük iftirayı reddettiğini dile getirdi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her sıkışıldığında, Bekir Bozdağ konusu geldiğinde söylediğim sözler açılıyor. Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım. Bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye de herkes de şahittir. Sürekli bizim lağıma attığımız, defalarca reddettiğimiz o sözlerden dolayı söylediklerimiz ortada. Her defasında gündeme getirilmesi saygısızlık. 2011'de söylenmiş bir lafı, dün söylenmiş gibi defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? O zaman söylediğim lafı çöplüğe, lağım çukuruna attım. FETÖ terör örgütüdür, Fetullah Gülen de terörist başıdır. Benim söylediğim budur."

Yaşanan tartışmaların ardından Bozdağ, birleşime ara verdi.

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