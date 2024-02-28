Cumhurbaşkanlığı yöneticilerinin büyükelçi olarak atanması Anayasa aykırı değil

Anayasa Mahkemesi 27/2/2024 tarihli ve 32473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/10/2023 karar tarihli kararıyla Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında görev yapan bazı personelin atama, görevlendirme ve çeşitli unvanlarda yurtdışında görevlendirilmesi konusunda karar vermiştir.

-İdari İşler Başkanının, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürlerin Cumhurbaşkanı tarafından, diğer personelin İdari İşler Başkanı tarafından atanacağı ve görevlendirileceği ilgili maddede hükme bağlanmıştır.

-Ayrıca, İdari İşler Başkanlığının birimleri belirtilmiş, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının birimleri sayılmış, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevlerine değinilmiş ve Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı personelinin statüsünden bahsedilmiştir.

-Dava dilekçesinde, kamu görevlilerinin naklen atanma, emekliye sevk edilme, süreli görevlerde görev süresinden önce görevine son verilmesi vb. işlemlerin sadece Kanunla düzenlenmesi gerektiğine ve münhasıran Kanunla düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağı, hükümde yer verilen ilgililerin hizmetine ihtiyaç kalmama veya hizmetine gerek kalmama gibi ölçütlerin belirlilik ilkesine aykırı olduğu ve hukuki güvenlik ilkesinin zedelendiği gerekçeleriyle söz konusu ifadelerin Anayasaya aykırı olduğuna yer verilmiştir.

-AYM daha önceki kararlarında bakanlıklarının kadro iptal ihdas işlemlerinin CBK ile yapılabileceğini belirtmiştir.

-Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilat yapıları CBK ile düzenlenebilecektir.

-Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatındaki personelin yalnızca atanmasında ve görevlendirilmesinde yetkili olan merciinin belirlendiği ve atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin olmayan dava konusu kuralın CBK ile yapılabileceği gerekçe gösterilerek daha önce de Kanunla bu alanda bir düzenleme tespit edilmediğinden Anayasanın ilgili maddesine aykırılık tespit edilmemiştir.

-İlgili kuralda belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine de aykırılık tespit edilmemiştir.

-Ayrıca, 1 sayılı CBK' da Büyükelçilerin görevleri sayılmış olup bu unvan Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki ünvanlardan biridir.

-Öte yandan, Cumhurbaşkanı, yurtdışına Özel Temsilci görevlendirebilmektedir. Bu kişilere Büyükelçi ünvanı verilebilmekte ve bu unvan özel temsilcilik görevi süresince devam edecektir.

-Tüm bu hususlardan ayrı olarak Cumhurbaşkanınca, Özel Kalem Müdürüne Büyükelçi ünvanı verilebilmektedir.

-Kısacası İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve İdari İşler Başkanlığı bünyesindeki Genel Müdürler Cumhurbaşkanınca dış ülkelerde ve Uluslararası Kuruluşlarda özel bir görevle görevlendirilip bunlara Büyükelçi ünvanı verilebilecektir.

-Dolayısıyla teşkilatlanma ile ilgili konular CBK ile düzenlenebiliyorken bu teşkilatın bir parçası olan personelin özel bir görevle görevlendirilmesi ve bunlara Büyükelçi ünvanı verilmesi de Anayasaya aykırı olmayacaktır. Bu konuda başkaca bir Kanuni düzenleme de bulunmamakta ve öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırılık da tespit edilmemiştir.

-Söz konusu hususlarda iptal talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve konu bakımından yetki yönünden Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine ve içerik itibarıyla Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verilmiştir.

