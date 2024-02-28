Bakan Yerlikaya: 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları yanıtladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 2 buçuk yıl içinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tamamlanacak. İlgili bakanlıklarımız ile çalışmalar yapıldı. Huzurun yüzyılında Türkiye Yüzyılında kazandırmış olacağız. Uzun zamandır böyle bir ihtiyaç vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gördü.

- İstanbul'da en büyük sorunlardan biri trafik. Bu sebeple 2500 personel trafik birimlerinde. Asayişte de sayıyı 3.069 olarak artırdık o da şimdilik. Bu sayı daha da artacak. Cumhurbaşkanımızın Avrupa'daki ordulardan daha fazla dediği sayı işte bu.

- Kontrolü artıracağız, huzur uygulamalarını artıracağız. Bunlar her yerde olacak. Kurumlardaki kameralar ile entegre olacağız. Bunun alt yapısını da arkadaşlarımız çalışıyor.

- 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak. Polislerimizin yakasında kamera olacak.