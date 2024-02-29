29 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sakarya Üniversitesinde düzenlenecek "28 Şubat Programı"na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşacak.

(Sakarya/13.00/14.00/15.15/18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Sektörler Şurası'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'da 2018'deki tren kazasına ilişkin davayı izleyecek, Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda aday tanıtım toplantısına, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi ile partisinin Osmangazi ve Yıldırım ilçe başkanlığı binalarının açılışlarına iştirak edecek.

(Tekirdağ/09.30/Bursa/14.00-17.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile RTÜK tarafından düzenlenen Dördüncü Medya Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret edecek, EUFOR Komutanı Tümgeneral Laszlo Sticz ve NATO'nun Saraybosna Komutanı Tuğgeneral Pamela McGaha ile bir araya gelecek.

(Saraybosna)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İktisat Kongresi Binası'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısına katılacak.

(İzmir/11.30/13.30/15.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nirvana Cosmopolitan Otel'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/13.30)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kahramankazan/15.00)

7- TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, Kemalpaşa ve Bağyurdu Şoförler Odası, Kemalpaşa, Bağyurdu ve Ören Minibüsçüler ve Dolmuşçular Kooperatifi toplantısına katılacak, sanayicilerle buluşacak, AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, esnafı ve Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/10.00-15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tohum Dağıtım Töreni'ne katılacak, TİGEM Boztepe Malya İşletmesini ziyaret edecek, sektör toplantısına iştirak edecek, Kırşehir Seçim Bürosu açılışına katılacak, AK Parti ve MHP Kırşehir İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.00-17.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın ekim-aralık dönemi ve 2023 yılı dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla ile ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili temaslarda bulunacak.

(Antalya)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.45)

2- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak.

(Belgrad/22.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Spar Girona ekibini ağırlayacak, Beşiktaş BOA ise Fransa'nın Lattes Montpellier ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Lattes/22.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında VakıfBank, İtalya'nın A. Carraro Imoco takımına konuk olacak.

(Conegliano/20.30)

5- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara, Polonya'nın Asseco Resovia ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası; Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto müsabakalarıyla başlayacak.

(Sakarya/16.00/İstanbul/20.00)