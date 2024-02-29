Seçmen kaydı sorgulama işlemleri YSK ve e-Devlet üzerinden takip edilecek

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Seçim takvimi işlerken İletişim Başkanlığı, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre isteyen vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi üzerinden oy kullanacağı okul ve sandığı öğrenebilecek. Ayrıca e-Devlet kapısı ve Yüksek Seçim Kurulunun Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması üzerinden de bu hizmet sağlanacak.

Seçmen kaydı sorgulaması telefonla da yapılabilecek

Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulunun Çağrı Merkezi hizmet verecek.

Vatandaşlar 444 9 975 numarasını arayarak da oy kullanacakları yeri öğrenebilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen bu kanallar aracılığıyla yapılması gerektiği de hatırlatıldı. "Bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemeli" uyarısı yapıldı.

Bugün başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'a kadar sürecek.

Seçmenler, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise sadece o sandıkta oy kullanabilecek.