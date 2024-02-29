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AYM'den tazminat kararı! Ev eşyasının geç teslim edilmesi hak ihlali sayıldı

Eşyaların geç teslim edildiği gerekçesiyle açılan davada AYM, tazminat isteminin reddini hak ihlali saydı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 07:36, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 07:30
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AYM'den tazminat kararı! Ev eşyasının geç teslim edilmesi hak ihlali sayıldı

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) söz verilen tarihte getirilmeyen mobilyalara tazminat isteminin reddini adil yargılanma hakkının ihlali saydı. AYM'nin gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul'da yaşandı. Başvurucu evlenmeden önce aldığı mobilyalar zamanında teslim edilmeyince yaklaşık bir ay boyunca eşyasız yaşamak durumunda kaldı.

Evliliğinin ilk günlerini huzursuzluk ve kavgalar içinde geçiren başvurucu, konuyu yargının gündemine taşıdı. İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi, bedeli peşin ödenerek satın alınan mobilyaların sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmemesini tazminat nedeni kabul etti. Karara itiraz edilince dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, farklı ürün teslimi veya geç teslimat nedeniyle davacının kişilik haklarının zarar görmediğini belirtti. Başvurucu dosyayı bu defa Anayasa Mahkemesine götürdü.

MAHKEMELERE GÜVEN ZARAR GÖRÜR

Yargıtay'ın benzer davalardaki içtihatlarını irdeleyen Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek, yeniden yargılama yapılabilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Kararda, uygulamadaki birlikteliği sağlamaları beklenen yüksek mahkemelerin benzer davalarda tatmin edici bir gerekçe göstermeksizin farklı sonuçlara ulaşmalarının yargı sistemine ve mahkeme kararlarına olan güvene zarar verebileceği belirtilerek "Yargıtay daha önce temyiz incelemesi yaptığı dosyalarda sözleşmeye aykırı davranılması tazminat gerekçesi saydı. Kararlarda tutarlı ve yeknesak bir uygulamanın sağlanamaması hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine ters düşeceği gibi bireylerin yargı sistemine ve mahkeme kararlarına güvenini de zedeleyebilir" denildi.

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