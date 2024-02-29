Adalet Bakanlığı harekete geçti: Akran arabuluculuğu geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, ceza ve hukuk adalet sisteminin etkinliğini arttırmak, adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak için harekete geçti. Yapılan çalışmaların başında ise infaz sisteminde 'cezasızlık algısına' yol açan konular yer alıyor. Maktu denetimli serbestlik uygulamasından nispi oranlı denetimli serbestlik uygulamasına geçmek için çalışmalar yürütecek olan bakanlık, hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri süresince suçun mahiyetine uygun yükümlülüklere tabi tutulmasını sağlayacak.

Lekelenmeme hakkının korunması için yeni hedefler belirleyen Adalet Bakanlığı, adli para cezaları ve ön ödeme gibi müesseselere ilişkin normlarda yer alan parasal miktarları artırma kararı aldı. Lekelenmeme hakkının daha etkin korunması için suç ve yaptırım dengesini yeniden düzenleyecek olan bakanlık, adli sicil mevzuatını da yeniden yapılandıracak. Kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerden kabahate dönüştürülebilecek olanları suç olmaktan çıkaracak olan bakanlık, şikayete bağlı suçların kapsamı da genişletecek. Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinme süreleri de kısaltılacak. Yasaklanmış hakların geri verilmesi ve hak yoksunluğuyla ilgili sıkıntıların çözülmesine yönelik düzenleme yapılacak. Kesin nitelikteki adli para cezasına ilişkin mahkümiyet hükümlerinin adli sicile kaydedilmesi uygulamasına son verilecek.

Yargı sisteminde önemli bir yer edinen ara buluculuk uygulamasında önemli bir mesafe kaydedilirken bu uygulamanın etkinliğinin artırılmasına karar verildi. Bu kapsamda sistemin mevzuat altyapısı yeniden düzenlenecek. İhtiyari ara buluculuğun etkinliğini artırmak için çalışmalar yürütecek olan bakanlık, mahkeme temelli aile ara buluculuğu müessesesi oluşturacak. Bakanlık ayrıca sosyal ve akran ara buluculuğu gibi alanlara yönelik çalışmalar yürütme kararı da alırken, uzlaştırma konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapacak.