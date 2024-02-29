Meteoroloji'den yeni uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Şubat Perşembe günü için son tahminlerini paylaştı. Raporda sis ve pus uyarısı yer aldı, İstanbul da dahil birçok ilde göz gözü görmeyecek. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi. Bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Şubat ayının son gününde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde bugün havanın nasıl olacağı merak konusu, meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sis ve pus uyarısında bulundu.
Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İŞTE 29 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 18°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Az bulutlu
SİVAS 0°C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, 7°C
Az bulutlu
KARS -12°C, 8°C
Az bulutlu
MALATYA -1°C, 17°C
Az bulutlu
VAN -9°C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu ve açık