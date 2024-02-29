Motorine indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 09:26, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:32
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.