'Türkiye'de belediyecilik sadece çöp toplamakla olmaz'

Memurlar.net - Zekeriya ELTİMUR

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ile Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programında gazeteciler ile bir araya geldi.

Başkan adayı Veysel Tiryaki; İlk olarak 29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez Ak Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de başarılı olan Tiryaki. Üçüncü kez belediye başkanı seçildi. %64 oy alarak önemli bir rekora imza attı. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 24 Ocak'ta Ankara'da yapılan tanıtım aday toplantısında AK Parti'nin Altındağ adayı Veysel Tiryaki oldu.

Özellikle Neden Tekrardan Altındağ'a aday olduğu, neden büyükşehir belediyesine aday olmadığı, Tekrardan başkan seçilmesi durumunda neler yapacaksınız? Çinçin'de yapılanlar, Altındağ'ın Turizmi hakkında neler yapmayı planlıyor? gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"KADER DE TEKRAR ALTINDAĞ'A GELMEKTE VARMIŞ"

Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Tekrardan başkan seçilmeniz durumunda neler yapacaksınız?

Yirmi buçuk yıldır Ankara'dayım. Yirmi bir yıldır Altındağlıyım. Altındağ'da oturuyorum. Son olarak da bakan yardımcısı olarak görevindeydim. Beş yıldır belediyenin dışındayım. Otuz yıl, otuz beş yıldır kamu yöneticisiyim. Belediyeden sonra bakan yardımcılığına kadar Ankara Üniversitesi'nde yerel yönetimler maliyesi derslerine girdim. Bakan yardımcısı olarak atandıktan sonra üniversiteyi bıraktım.

Belediye seçimleri nedeniyle de ayrıldım, kader tekrar Altındağ'a gelmekte varmış. Kolay bir iş değil siyasetçi açısından, bir siyasetçinin tekrar ara verdikten sonra aynı yere dönmesinin farklı sıkıntıları var ama bunu hiç hissetmedim şu anda ben Altındağ'da. Bundan önceki yıllarda da üç defa burada seçime girdim. İnsanlar beni tanıyor ve oy verirlerse verirler. Vermezlerse kendileri karar verir yani buna. Gerçekten böyle bir seçim dönemi. Çok rahat şimdi yanımda çalışan arkadaşlar diyor ki başkanım. İlk defa sizin seçim çalışması yaparken görüyoruz. Bunun nedeni de kendi seçim çalışması yapıyorum. Ama eğer sosyal medya hesaplarından falan takip etme imkanımız oluyorsa bakın. Yine biraz farklı belirli gruplara konuşma yapıyorum mahallelerde. Hemen hemen her gün. Böyle sokaklarda çok gezmek yerine biraz daha farklı bir çalışma yöntemiyle; Bu seçimlerde AK Parti'nin oyları Altındağ da maalesef çok düştü. Yani Ankara'nın diğer ilçelerinde de düştü de oransal olarak hangisi daha çok diye baktığınızda Altındağ'da oy oranları çok düşük. Yani AK Parti'nin Altındağ'da bakarsanız %44. Benim en son seçildiğimde ittifak da yoktu burada Altındağ'da. (%69) Yüzde altmış sekiz dokuzu çıkmıştı. O zaman ittifakın da olmadığı bir seçimdi. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Benim eski aldığım oyu almam lazım. Onun için biraz da belki daha fazla geçmiş seçimlere göre daha fazla geziyorum.

Herkes AK Parti adayı olduğumu zaten biliyor. Ama insanları belediyeciliğin ne olması gerektiğini günümüz belediyeciliğini neler yapılması gerektiğini anlatarak seçim çalışması, yürütüyorum. Daha çok da AK Parti'ye oy vermeyen insanlarla bir araya geliyorum. Mesela dün akşam bir ev ziyaretindeydim. Eve uğradım. Ev sahibi otuz dört kişi varmış evde. Çıkarken bana 'sizin partiye oy verecek sadece iki kişi vardı' dedi.

Bu uzunca yıllardır yaptığım bir tarz; bize oy verenleri getirmeyin. Zaten onlar oy veriyor. Herkesle çok rahat konuşabilirim. Şimdi de bütün hedefim bu. Buradan giderken en son seçimde aldığım oyları almak. Bir de biz Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. Onun da avantajını kullanmak istiyorum Seçimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.

Dün bizim Ak Parti'nin az oy aldığı bir mahalleye gittim. Aydınlıkevler'e. O mahallede AK Parti'nin oy oranı düşük maalesef. Bir kadıncağız gördü beni başkanım dedi geldi. "Ya uzun süredir görmediği bir akrabasını görmüş gibi mutlu bir kadıncağız." Nasılsınız? Dedi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Beni çok yakinen tanıyor ama ben de tanıyamadım tabii kendisini. Ama ben de tanıyorum gibi konuşuyorum onunla, Dedi ki oyum size dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Partiye dedi. Hangi partiye dedim? Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimindeyim dedi. On gün önce yine Aydınlıkevler'de. Bu mahallede bir yerde toplantı yaptım. Çoğu kadındı çok seviyorlar beni. Öyle hissediyorum. Dedim çok seviyorsunuz da sandıktan hiç oy çıkmıyor. Öyle herkes güldü gülüşlü falan.

Onun için buradan ayrılırken aldığım oyları tekrar almak çok kolay değil ama hedefim sizin sorunuza cevabı söylüyorum. O olayları tekrar almak istiyorum yani çok iddialı bir sözüm bilemiyorum da.

Neden Tekrardan Altındağ?

Yani kader dedim. Aslında Büyükşehir'e adaydım. Ama sokağa çıkmadım. Basına televizyonlara çıkmadım. Büyükşehir aday adayıydım. Ama eğer olmazsa dedim 'çünkü beni başka yerlere gönderme niyetleri olanlar vardı' onlara karşı da dedim ki ben başka yere göndermeyin. Olursa büyükşehir madem olmuyorsa Altındağ olabilir. Onunu dışında zaten basında ismim Bolu için geçti Mamak için geçti. Keçiören için geçti. Geçmeyen yer kalmadı yani.

Büyükşehirdeki yarışı nasıl değerlendiriyorsun? Turgut Bey'le Mansur Yavaş arasındaki yarışı şu an başa baş dönüyor. Nasıl bakıyorsunuz?

Şöyle söyleyeyim. Yine AK Parti'ye oy vermeyen insanlar çoğunluk olmak üzere onların olduğu pazara gidiyoruz. Yağmurda, yağışta, ucuz domates almak, ince kabuklusunu bulmak için bir saat geziyorsunuz. Size beş yılda bir defa sandık geliyor. Bu sandıkta sizin paranızı harcayacak adamı seçiyorsun. Çünkü belediye başkanı dediğiniz adam sizin paranızı harcayan adamdır. Nasıl harcıyor? Dedim markete gidiyorsunuz, alışveriş yaptınız, benzin alıyorsunuz arabanıza, sigara içiyorsanız, sigara alıyorsunuz. Fişlerin altına bakın. Her fişin altında vergi var. Yani yüz lira alışveriş yapmışsanız on sekiz lira da KDV yazıyor. Vergi yok. Katma değer vergisi Her attığımız adım vergi. Dünyada da böyle. Dünyada daha gelişmiş dünyada daha çok bu oranlar, vergi oranları. Bu vergiler Maliye Bakanlığı'nda toplanıyor. Her ay belediyelere bu para gönderiliyor. Bu belediye seçtiğiniz adamlar da sizin bu paraları harcıyor. Dünyada hangi belediye daha iyi para harcıyorsa orada yaşam daha rahat, yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Kötü harcayanlar da böyle dünyayı böyle değerlendirir. Onun için sizin paranızı harcayacak adamı seçeceksiniz. Yani bir domatese vakit ayırdığınız kadar da sizi seçecek adamları seçerken vakit ayırın derdim.

Bugün bu seçim ben düşük oy oranıyla seçilirsem üzülürüm. Çünkü ben giderken bana verdiğiniz en son verdiğiniz oyları istiyorum diyorum. Onun için bu yüksek oy oranını da alabilmek için açıkçası yeni beklentilere cevap verebilmek gerekiyor. Hem büyükşehir de hem de Altındağ'da.

Şimdi benim oturduğum mahallenin nüfusu dört bindi ilk başladığımda dönemde. Şu anda benim oturduğum mahallenin nüfusu doksan bin. O zaman hiç ulaşım problemi yoktu. Şu anda nereye gitsem bana ulaşımdan söz ediyor herkes. Ve ben bunu kendim çözebileceğim bir konu da değil. Ama bazı sorunları çözeceğim diyor kısa vadede. Gerekirse ulaşım işine el atacağım. Yani büyükşehirin yetkisinde olmasına rağmen ama ben metroyu yapamam. Yaparım dersem yalan söylüyorum diyorum. Bunu yapacak olan büyükşehir belediyesi. Yüksek oy beklentim var. şu anda seçimle ilgili falan hiçbir problem zaten yok. Açıkçası üzülürüm beklediğim oyu alamazsak.

Ankara'nın başkenti Altındağ'da birçok Turizm noktası yer almaktadır? Buraların yenilenmesi veya atıl halde bulunan yerler için bir düşünceniz var mı?

Benim belediye başkanlığı yaptığım sırada hiç hizmet edemediğim yerler var. Mesela Çinçin bana aitti. Çinçin'i ben dönüştürdüm. Biliyorsun, şu anda Çinçin'de doktorlar oturuyor. Evler altı yedi milyon lira, kiralar otuz milyon. Bu Çinçin'de, Türkiye'nin en problemli yeri.

Çinçin'de oturanlar nereye gitti?

Bakın ben bunun bir vebal olduğunu düşünerek söylüyorum. O zamanlar Amerika'dan enteresan bir kadın akademisyen geldi. Burada Çinçin'de burayla ilgili tez yazdı.Tezin içeriğinde soylulaştırma yapıldığını, AK Parti'nin yeni Osmanlı modelini burada uyguladığına dair bir sürü yazı yazmıştı. Size sorunuza cevaben söyleyeyim. Ben burada hiçbir adamın, evini zorla almam. Bu bir vebaldır. Hiç kimseden de almadım. Çinçin'de de hiç kimsenin evini almadım. Mesela ev sinan Bey'in orada dedesinden, babasından ya da kendinden kalma. Orada oturamadığı için terk etmiş, buraya üç tane adam gelmiş oturuyor. O adamlar gitti buradan. Ama ben orada ev buna verdim hani. O adamların içinde de çete başları falan var. Onların da evleri var orada. Yani orada tapusu olan herkese ev verdik. Kısacası orada tapusu olan adam başka yere göndermez.

Altındağ'da bu bölgeye kale, Ulus, bu bölgeyi Ankara'dan çıkarın. Ankara'da başkent diye bir şey kalmaz. Şu anda eğer Ankara'ya başkent diyorsa insanlar bu beğenmediğimiz ihmal edilen seksen yıldır ihmal edilen Altındağ için söylüyorum. Bugün bir başkenti başkent yapan bütün kıymetlerin olduğu yerdir burası. Bugün bunu devlet erkanı da biliyor. Bunun farkında. Ama uzunca yıl ihmal edilmiş bir bölge. Bunu kabul edelim. İspanya'da Toledo diye bir şehri var. Ya o kadar çok benziyor ki buraya. Bir kale şehri. Ama nasıl anlatayım? Restore edilmemiş, bakımsız bir santimetre kare yer yok. Arabaları da aynı burası gibi şehrin içine araba girecek durumu da yok. Böyle alt eteklerde, otopark yapmışlar. Otoparktan sonra yürüyen merdivenler yapmışlar. İnsanlar yürüyen merdivenlerle çıkıyor. Ama bir tamamen bir turizm mekanı. Her tarafı.

Ben on beş yıldır Belediye başkanlığı yaptım. Ne Kültür Bakanlığı'ndan ne şehircilik bakanlığının buralara karşın ne bir uğraş ne de bir ilgisini görmedim yani. Şimdi de bu dönem itibariyle söylüyorum. Büyükşehir belediyesi ve ilçe Belediyesi'nin ortaklaşa yapması gereken bir iştir burası. Bence Ankara'nın vazgeçilmez bir yeridir burası. Ankara'da olmazsa olmaz bir iştir. İlçe belediyesinin tek başına yapabileceği iş değildir. Ben on beş yılda burada bak yedi yüz kadar minare restore ettim.



Belediyecilik anlamında ara vermek size bir şey kattı mı?

Birçok hizmeti belediyelerden, bir belediyenin yetkileri kaynaklarından bekleniliyor, buna karşın imkanları arttırılıyor her geçen gün. Ama bu hizmetleri yapacak kurumsal yapılar yok. Büyükşehir belediyesi diyerek Polatlı'nın bilmem ne köyüne mezarlığının hizmetini büyükşehir belediyesi versin ama mevzuatı yazmakla olmuyor yani. Bunları yapabilecek kurumsal hale getirmek lazım. Belediyeler ahbap çavuş ilişkileriyle yönetilirse bunları yapmak nasıl mümkün olabilir? Ben İsveç'e gitmiştim. Bana sunum yaptılar. Dedim ki başkan değiştiği yani gidince yaptığınız çalışmalar bunlar da değişir mi? diye sordum. On dakika soruyu anlamadı karşı tarafı zaten. Soruyu anladıktan sonra yok dedi. Siz şey alırken bir mimar, mühendis, belediye personel alırken başkan Personel müdürünü aramaz mı? İşte şunu al bunu al falan diye sordum soruyu yine anlamadılar. Sonra kadın dedi ki başkan yok o başkanın işi değil ki dedi. O benim işim şimdi kurumsallıktan söz ediyorum. Burada yönetim gelince her şeyin A'dan Z'ye değiştiği her şeyin A'dan Z'ye edildiği bir yapı var maalesef.

Niye sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor? diyor. Siz değişiyorsunuz. Ama hizmetler farklı bakış açısıyla yürütülüyor. Bizim ülkemizin bu konuda çok sıkıntılı. Arkadaşlar siz sorun. Belediyeler harcadığı her yüz liranın kaç lirasını halka harcıyor? Kaç lirasını cari giderlere, elektrik benzin su harcıyor. Bu sorunun cevabını bulun. Ondan sonra kamu hizmetlerinin belediyeleriyle nasıl görülüp görülmeyeceğini detaylıya bilgilendiririm. Sonra seçimden sonra benim konuştuğum ben her şeyi konuşurum.

Elbette eksiklerimiz vardı. Türkiye'deki Siyaset yapma tarzını becerebilseydik ben bugün Altındağ Belediye Başkan adayı olmazdım. Belki daha farklı yerlere de aday olurdum. Ben ama böyle bir mücadelem hiç olmadı. Olmaz da. Çünkü ya ben öldükten sonra hesaba inanan bir adamım. Türkiye'de belediyecilik sadece çöp toplamakla olmaz. Ben sadece bunu mevcut belediye veya bu yönetime değil herkese söylemek istiyorum. Sorunuza cevap söylüyorum. Biz gecekonduda oturuyorduk, apartmana taşındık. Yer minderinde oturuyorduk, güzel mobilyalar aldık. Perdeyi en lüks yerinden döşedik. İtfaiye Meydanı'ndan giyiniyorduk elbisemizi. Şu anda daha kaliteli mağazalardan giyiniyoruz. Restoran, yemek yediğimiz yerleri değiştirdik, biz geliştik arkadaşlar bu bir gelişme ölçütü değil ama. Ben bunu seçim konuşmalarımda da yeri geldiğinde söylüyorum. Gelişmiş, bu bilgeliği, bu level atlama ölçütü değil. İnsan eğer kültür ve sanatı müşterisi olamıyorsa o insan level atlayamaz. Yani bir kültür ve sanat müşterisi olabiliyor mu kazandığı paranın ne kadarını kaç defa tiyatroya gidiyor yılda çocuğu, ailesi, eşi karısı? Sinemaya, kitaba para harcıyor mu? Ben ona bakarım. Onun için toplumdaki dezavantajlı grupların yaşam kalitesine bakarım. Toplumdaki kadın ne durumda? Bir masumlardaki durumda yaşayan kadın ne durumdaydı? Ne duruma Geldi. Ölçüt olarak bu. Çocuklar sıkıntı, eziyet, işkence görüyor mu? Ona bakarım. Ne zaman? Yaşlılar ne durum? Nasıl yaşıyor? Ömürlerinin son demleri nasıl geçiliyor. Engelliler zihinsel engellilerin yaşam kalitesini eve tıktık. Evden anne üç yüz altmış beş gün o engelliye bakmakla meşgul yoksa engelliler de sağlıklı, ekonomisi iyi insanlar gibi işe gidip gelebiliyor.

"ALTINKÖY BENİM BIRAKTIĞIM ALTINKÖY FALAN DEĞİL, PANAYIRA DÖNMÜŞ"

Şimdi neler yapacaksınız ?

Artık ve gençlerin istihdamından tutun da daha birçok konuda yapılacak projeler. Ben giderken dört tane kütüphane yapmıştım. Şu anda o kadar çok kütüphaneye ihtiyacı var ki. Yani hissediyorsun herkes artık yerde kimse ders çalışmıyor. İstihdam konusunda kesinlikle şu anda işçi arayan o kadar çok yer var. O kadar çok. Iş arayan da o kadar çok adam var. Enteresan bir hal. Hem bu konularda hem diğer başka projelerimiz için bu pazar günü seçim beyannamemiz de açıklayacağız.

Şu anda Altınköy benim bıraktığım Altınköy falan değil. Altınköy dünyada çok az sayıda örneği olan bir müze köy projesiydi. Dünyada az sayıda örneği olan en hızlı yapılanı otuz yılda inşa edilmiş dünyada. Dünyada bu köyler var ünlü olan üç dört yerde var. Birisi ister Stockholm'da. Bir tane Avusturya'da var. Bir tane Estlanya'da İngiltere'de var. Bunu köylerin mesela altmış yılda tamamlananı var. Ben buradan ayrılırken bu köy on yıl daha gelişmeliydi. Bir milyon beş yüz bin metrekare bu köyün büyüklüğü, rehberler eşliğinde her gün üç yüz öğrenci misafir ediyorduk biz burada. Gazi Üniversitesi'nden halk bilimleri ve benzeri bölümlerle çalışıyorduk. Şu anda tamamen panayıra döndürüldü. Çok üzüldüğüm bir projedir benim. İsminden kapısından müze ismi bile silinmiştir. Panayıra döndürülmüştür. Altı yıl gibi bir emekle altı yılda onu hizmete açabilmiştik. Orada çocuk bir yoğurdun nasıl yapıldığını, bir domatesin nasıl yetiştiğini, hayvanları hem yabani hayvanları, hem normal evcil hayvanların yaşam tarzını, bir buğdayın nasıl una dönüştüğünü, bir unun nasıl ekmek yapıldığını, içindeki müzelerle birlikte bir rehber eşliğinde günde üç yüz öğrenci alıyorduk.

Sadece bu bir müze köydü. Şu anda her taraf Panayıra dönmüş. Müze ismi bile ortadan kaldırılmış. Altınköy Ankara'ya Altındağ'a değil, belki Türkiye'ye hitap eden projeydi. Bu dönemde de böyle proje yapmak istiyorum. Seçilirsek Altınköyü tekrar müze haline getireceğiz.