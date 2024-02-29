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Bakan Bolat: Milli gelir 238 milyar dolardan, 1 trilyon doların üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının devraldığı Türkiye'nin 2002 yılı sonundaki milli geliri sadece 238 milyar dolardı. Yarın Allah'ın izniyle bir trilyon doların üzerinde bir milli gelir rakamı göreceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 09:45, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:47
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Bakan Bolat: Milli gelir 238 milyar dolardan, 1 trilyon doların üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile birlikte esnaf buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, üçüncü çeyrek sonunda milli gelirin 1 trilyon 70 milyar dolar olduğunu kaydederek, "İnşallah yarın bu rakamın üstünde bir rakamı göreceğiz. Kişi başına milli gelir 2002'de 3 bin 608 dolardı. Yarın inşallah 13 bin dolara yakın kişi başına milli geliri göreceğiz Allah'ın izniyle orta vadeli program sonunda bu rakamları 14 bin dolarda, 15 bin dolarlarda görmekte inşallah nasip olacak. Bu rakamlar siyasi istikrarla, güçlü, başarılı liderlik, güçlü başarılı yönetim ve yedi yirmi dört çalışan ve Devlet adamları, siyasiler ve bürokratlarla başarılı teşkilatlarla oldu" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 267 MİLYAR DOLAR'

İhracat rakamlarının 258 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, "1980-2002 sonunda ihracatımız 36 milyar dolardı ve Türkiye'de 35 bin ihracatçı vardı. 35 bin 2022'de Türkiye'mizde Allah'a şükür 140 bin ihracatçımız var ve bu yıl sonunda bu rakam 150 bine çıkacak. İhracatımız 250.6 milyar dolardı. Şu anda 258 milyar dolar oldu. İlk iki ayın sonunda yıllıklandırılmış olarak hedefimiz 267 milyar doları yakalamak" dedi.

'32 MİLYON İSTİHDAMIMIZ VAR'

Eğitim ve sağlık turizminin 100 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'de 14 buçuk milyar dolardı. Şimdi 100 milyar dolar. Toplam 356 milyar dolar döviz kazandı bu ülke. Geçtiğimiz yıl. 356 milyar dolar ihracat yapılmasaydı üretim, imalat, istihdam, ülkeye giren döviz geliri, bu dövizleri satın alınan ithal mallar hiçbiri olmazdı. Bu bir zincirleme etki. 2002'de Türkiye'de 19 milyon istihdam vardı. Nüfusumuz 63 milyondu. Aralık ayı istihdam rakamları açıklandı. 32 milyon istihdamımız var. 13 milyon net istihdam artışı sağlandı, 21 senede. Nelere rağmen; bir sürü darbe girişimlerine rağmen, her darbe, darbe girişimi ekonomiye sekte vurdu. 2008, 2009'da dünya büyük bir ekonomi finans krizi yaşadı. 2018'de Rahip Brunson kriziyle Türkiye'ye döviz kurunda büyük bir saldırı yapıldı. 2020'de yüz yılda bir olan pandemi krizini yaşadık. 100 bin insanımız öldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün gayri resmi açıklamalarına göre 20 milyon kişi öldü. Dünya ekonomisi bir sene büyük bir gerileme kaydetti. İhracat geriledi. Gezi olaylarıyla Türkiye ekonomisine büyük bir darbe vuruldu. 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yapıldı ama bu aziz millet bütün bu girişimleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla püskürttü. Cumhur İttifakı büyük bir dayanışma gösterdi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğer partilerle bir dayanışma ile bu sayede bu aziz millet bu ülkeyi parçalayabilecek bütün girişimleri def etti. Her ülkede huzur, güven, siyasi istikrarla beraber ekonomik gelişme olur. Ekonomik istikrar olur. Bunlar başarılmasaydı alım satım olur muydu? Her şeyin değeri düşerdi. Ekonomi kan kaybederdi evleriniz, dükkanlarınız, ticaretiniz, çok büyük gerileme kaydederdi."

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