İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 30 bini geçti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, 30 bini aştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 10:20, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:31
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.
İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirten Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.