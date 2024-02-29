Dolar/TL 31,22 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 31,2015'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 31,2240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,8260, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 39,5460'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,9 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bankanın enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin alında kaldı. Ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılar tarafından izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek konumunda olduğuna işaret ederek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.