Altının gramı 2 bin 44 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 0,4 primle 2 bin 40 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 0,2 artışla 2 bin 44 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 420 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 37 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bankanın enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin alında kaldı. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyüme kaydetmiş oldu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılar tarafından izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktararak, 2 bin 20 ve 2 bin 10 doların destek olarak öne çıktığını vurguladı.