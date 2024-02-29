İzmir'de hastanede silah sesleri: Jandarma tüfekle vuruldu

İzmir'de bir jandarma, tartıştığı silah arkadaşını vurdu.

Olay saat 08.00 sıralarında İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre; gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y'ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi.

Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti.

Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş'ye isabet etti.

Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan asker B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.