YÖK araştırmacı burslarını artırdı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri burslarının doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamında "Akademik Birikim Programı", "Doktora Sonrası Araştırma Programı", "Genç Beyinler Programı" ve "Uluslararası Bilim İnsanları için Yükseköğretim Kurulu Destek Programları"nın bulunduğu ifade edildi.

Bu programlardan yararlanan doktora öğrencileri ile araştırmacılara verilen burs miktarının bu yıl için aylık 30 bin lira, ulaşım desteğinin ise 15 bin lira olarak belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, burs başvurularının 4 Mart-26 Nisan'da yapılabileceği belirtildi.

Başvuru şartlarına "https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay" adresinden ulaşılabiliyor.