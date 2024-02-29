Bakan Yumaklı: Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde bir sorunu yok

Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
%2.99 Kar Payıyla 50.000 TL Anında Cebinde!
%2.99 Kar Payıyla 50.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Erdoğan: GSYİH ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı
Erdoğan: GSYİH ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı
TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlandı
TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlandı
'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'
'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
Açlık sınırı belli oldu
Açlık sınırı belli oldu
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor'
'Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor'
Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bankalar komisyonu artırdı! Yüzde 70'lik zam müşteriyi mağdur etti
Bankalar komisyonu artırdı! Yüzde 70'lik zam müşteriyi mağdur etti
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 37 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 37 gözaltı
Adalet Bakanlığı harekete geçti: Akran arabuluculuğu geliyor
Adalet Bakanlığı harekete geçti: Akran arabuluculuğu geliyor
AYM'den tazminat kararı! Ev eşyasının geç teslim edilmesi hak ihlali sayıldı
AYM'den tazminat kararı! Ev eşyasının geç teslim edilmesi hak ihlali sayıldı
Seçmen kaydı sorgulama işlemleri YSK ve e-Devlet üzerinden takip edilecek
Seçmen kaydı sorgulama işlemleri YSK ve e-Devlet üzerinden takip edilecek
Rekabet Kurulu: Para cezaları artırılacak
Rekabet Kurulu: Para cezaları artırılacak
Bakan Yerlikaya: 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak
Bakan Yerlikaya: 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Bakan Bolat açıkladı: Esnafa finansman destek kredisi verilecek
Bakan Bolat açıkladı: Esnafa finansman destek kredisi verilecek
Borsa düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Borsa düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama
Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama
Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
TBMM'de yoklama gerginliği
TBMM'de yoklama gerginliği
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yumaklı: Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde bir sorunu yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'nin kendi vatandaşına gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak potansiyele sahip olduğunu biliyoruz hatta daha fazlasını da yapabilir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 17:30, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 17:30
Yazdır
Bakan Yumaklı: Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde bir sorunu yok

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e giden Bakan Yumaklı, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Buradan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen TAKE Projesi Tohum Dağıtım Programı'na katılan Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma parolasıyla yola çıktıklarını, bu yoldaki en büyük destekçilerinin de çiftçiler olduğunu söyledi.

Yumaklı, çiftçilerin kullandığı tohumun sertifikalı olma zorunluluğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bir dönümlük yere ektiğiniz tohumdan 300 kilogram yerine 400 kilogram alabilecek potansiyele sahipseniz ve bunun da başlangıç noktası tohumsa bunun da temel şartı o tohumun sertifikalı olmasıdır. Milli ve yerli sertifikalı tohumlarımızı üretmek için tohum firmalarımız, bakanlık teşkilatımız çok yoğun çaba içerisinde. Neden? Çünkü iklim değişikliği dediğimiz mevzu var. Bugün 29 Şubat, normalde bu mevsimde kar yağması gerekiyordu ama yok. Günlük, güneşlik bir ortam. Elbette şu an için bu bağlamda bizi etkileyecek bir şey yok bugün itibarıyla ancak bu gelişmeleri çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğine uyumlu ektiğiniz zaman sizin beklediğiniz hatta üzerinde verim verecek tohumları yetiştirmeniz gerekir. İşte bugün burada dağıtımını yapacağımız tohumlar da bu mesafede olan tohumlar."

Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanıyorlarsa 97 kilogramının bu memleketin topraklarında üretildiğini anlatan Yumaklı, patates gibi tohumlarla ilgili de çok yoğun çalışmalarının olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, son 22 yılda tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin çok ciddi bir muhasebesini yapmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güçlü altyapı, son 22 yılda yapılan politikalarla ve desteklerle sağlandı. Kırşehir, gıda arz güvenliği açısından önemli bir şehir. Bütün yatırımları bugünün parasıyla hesap ettiğimizde yaklaşık 18,2 milyar liralık yatırım yapılmış Kırşehir'e. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başta Kırşehir olmak üzere, üretim yapan bütün illere karşı gösterdiği ilgi ve teveccühün çok önemli bir göstergesi bu. 44 tane tesis var mesela. Yaklaşık 5 milyar hatta bunun da üzerinde bir rakamla yine kırsal kalkınma destekleri var. Bugün valilikte konuştuk, TKDK ile alakalı bunu 81 ile yaygınlaştırdık. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olayım. Kırşehir'e de TKDK ofisi açıldı. Ben bütün üreticilerimizin projeleriyle buradan sağlamış olduğumuz hibe desteklerini mutlaka arkadaşlarımızla konuşmalarını istiyorum. Yaklaşık 786 milyon Avroluk üçüncü IPARD için finansmanı toparladık. Bunun tamamını Türkiye'de üretim yapan çiftçilerimizle buluşturmaya kararlıyız. Bu manada da bugün Kırşehir'deyiz. Kırşehir'deki bütün üreticilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum."

"Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 milyar dolar oldu"

Kırşehir'de tarla bitkileri üretimindeki artışın yaklaşık yüzde 55, büyükbaş hayvan varlığındaki artışın 5 kat, küçükbaş hayvan varlığındaki artışın da 4 kat olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, bu sayede son 20 yılda Kırşehir'in tarımsal hasılasının yaklaşık 18 kat arttığına işaret etti.

Tarımsal üretimin yararlı ve kaliteli yapılmasının önemine değinen Yumaklı, TAKE projesi hakkında da bilgiler verdi.

Yumaklı, bu projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda büyük bir ivme kazandı. 3 yılda 1241 projeye ayırmış olduğumuz kaynak tutarı yaklaşık 1 milyar lira. 2024 yılında, son 3 yılda harcamış olduğumuz bu rakamın yarısı kadar, yani 520 milyon liralık bir kaynağı bu projeye ayırmış durumdayız. Anlatmaya çalıştığımız, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız şey şu; Türkiye'nin kendi vatandaşına gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak potansiyele sahip olduğunu biliyoruz hatta daha fazlasını da yapabilir. Ülkeye gelen turistlerin, misafirlerin ihtiyacını karşılayabilir. Bunların da ötesinde ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmak mümkün. Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 milyar dolar oldu. Bunlar hep sizin sayenizde, sizin ürettiğiniz ürünlerden oldu. Biz istiyoruz ki daha fazlası olsun. Elde edilen bu refahtan herkes eşit bir şekilde faydalanmış olsun inşallah."

Bugün 500 çiftçiye yüzde 60 hibeli sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumunu, 575 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli nohut tohumunu dağıtacaklarını ifade eden Yumaklı, bu kadim toprakların boş kalmaması için çiftçilerin kararlılığının önemine dikkati çekti.

Bakan Yumaklı ve il protokolü, konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber