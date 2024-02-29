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Nehirde cesedi bulunan kadın, kocasını ihbar etmişti oğlu tutuklandı

Sakarya'da eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 19:57, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 20:02
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Nehirde cesedi bulunan kadın, kocasını ihbar etmişti oğlu tutuklandı

13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

Sırra kadem basan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yürüttü. Devam eden çalışmalar neticesinde Demir'in cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Hususa ilişkin olarak nehirde cansız bedeni bulunan Demir'in eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğlu U.D. tutuklanırken eşi adli kontrolle serbest kaldı.

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