Şanlıurfa'daki organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-48' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Şubat Pazartesi Şanlıurfa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirmiş, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini açıklamıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, aralarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da olduğu 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net