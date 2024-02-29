Kız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyor
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 23:46, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:47
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.