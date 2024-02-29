Bakan Tunç: Savaş suçu işleyen İsrail'in saldırıları bir an önce durmalıdır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, gözü dönmüş canice hareket ettiğini ve savaş suçu barındıran saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 23:55, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:56
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail'in, yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de masum insanları katleden, soykırım yapan İsrail'in hain saldırıları asla kabul edilemez. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku ayaklar altına alan, gözü dönmüş canice hareket eden, savaş suçu işleyen İsrail'in saldırıları bir an önce durmalıdır. İsrailli yöneticiler ve destekçileri, işledikleri insan hakları ihlallerinin, söndürdüğü ocakların, hayattan kopardığı masum canların hesabını bir gün mutlaka ödeyecektir" ifadelerine yer verdi.