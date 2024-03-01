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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Mart cuma günü için son tahminlerini paylaştı. Sıcak hava etkisini sürdürürken uyarılar da peş peşe geldi. Birçok ilde kuvvetli sağanak beklentisi var, İstanbul'da sis ve puslu hava devam ediyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Mart 2024 08:19, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 08:19
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Mart ayının ilk gününde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde bugün havanın nasıl olacağı merak konusu, meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sis ve pus uyarısında bulundu. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise, mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam edeceği öngörülüyor.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olun uyarısı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 19°C

Az bulutlu

MERSİN 11°C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 17°C

Az bulutlu

SİVAS -2°C, 17°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 9°C

Az bulutlu

KARS -8°C, 9°C

Az bulutlu

MALATYA 2°C, 15°C

Az bulutlu

VAN -7°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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