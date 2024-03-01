İyi Parti'de CHP'li aday alarmı

Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Ekinci'nin haberine göre Birçok ilde iddialı isimlerle yerel seçimlere hazırlanan İyi Parti, CHP'nin, İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde kendilerine karşı yıpratma hareketine geçtiğini iddia ediyor.

CHP'nin, AK Parti ile kafa kafaya ilerlediği il ve ilçeleri işaret eden İyi Partililer "İyi Partili görünen bazı kesimlerin, CHP'nin adayına çalışabileceği ve kendi tabanlarını CHP'ye yönlendirebileceği" endişesi taşıyor.

Genel Merkez, bu konuda teşkilatları uyardı ve dikkatli hareket etmelerini istedi.

Öte yandan, 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan ittifak sonrası 19 ilçe ve 6 belde belediyesi elde eden İyi Parti, bu bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyor.