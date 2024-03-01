15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı

İstanbul'da kasaba giden vatandaş her seferinde farklı bir rakam ödedi. Kırmızı etin fiyatı 15 gün içerisinde 2 kere zamlandı. Fiyat artışının sebebi ise merak konusu oldu.

"YÜKSEK FATURA GÖSTERİP KARKAS ETİ SATIYORLAR"

Milliyet'te yer alan haberde, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaolu'nun açıklamaları dikkat çekti. Ağaoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da kasaplarda 15 günde iki kez zam yapıldı. 15 Şubat itibarıyla Rekabet Kurumu'na ihbarda bulundum. 140 TL'ye ithal edip 160 TL'ye mal olan eti yüksek faturalarla gösterip piyasaya karkas eti 350-400 TL'ye satıyorlar.

"ETİ PAHALIYA MAL ETMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

İthalatı yapan özel sektör firmalarına dikkat. Onlar ucuza ürettikleri eti pahalıya mal etmiş gibi göstererek hem para aklıyor hem de fahiş fiyatla et satılmasına yol açıyorlar.

'ET İTHALATINI DEVLET YAPMALI'

Böyle durumlarda Rekabet Kurumu'nun tespitleri de dikkate alınarak et ithalatının sadece devlet tarafından yapılmasında yarar vardır. Bilindiği üzere önümüzde Ramazan ayı var. Et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerin fiyatlarında ciddi artışlar görüyoruz.

"KİLOSU 350 TL'DEN 480 TL'YE ÇIKTI"

Şu anda Afyon'da karkas fiyatının kilosu 400 TL. Bundan 15 gün önce kıymanın kilosu 350 TL arasındaydı şu anda 480 TL seviyesindedir. Kuşbaşı 380 TL seviyesindeydi 490 TL oldu. Bu fiyatlar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası için geçerlidir.

"TAVUK ETİ DE ZAMLANDI"

Tavuk eti fiyatlarında da artış var. 15 gün önce tavuk göğsü 100 TL seviyesindeydi. 150 liradan satılmaya başladı. Bütün tavuğun fiyatı 50 liradan 80 liraya çıktı.

"İFŞA EDİLMELİ, İŞLETMELER KAPATILMALIDIR"

Rekabet Kurumu 11 büyük et firmasının piyasayı manipüle ettiklerini ön incelemede tespit etti. Buna paralel olarak mutlaka Cumhuriyet savcılıklarının da TCK 237 ve TCK 240 maddelerinde yer alan piyasanın fiyatları manipüle etme ve stokçuluk suçundan ötürü soruşturma başlatması gerekmektedir. Ayrıca soruşturma sonucunda şayet ihlal tespit edilirse bunlar ifşa edilmeli ikinci kez tekrarı söz konusu olduğunda işletmelerine devlet tarafından el konulmalı ya da kapatılmalıdır.

"EKONOMİK SUÇ İŞLEYENLER HAPİSLE CEZALANDIRILMALI"

Halkın temel gıdaları ile fiyat oynayanlar bunu tekrarladığı taktirde hapisle cezalandırılmalıdırlar. Yapılacak yasal düzenlemede bu tür topluma yönelik ekonomik suç işleyenlerin alacakları cezaların ertelenmesi veya paraya çevrilmesi imkanı ortadan kaldırılmalıdır.

ET FİYATLARI ARTACAK MI?

Devlet artmasını önleyecektir. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katkısı ile bu fiyat artışları önlenmelidir.

VATANDAŞ NE YAPABİLİR?

Vatandaş kasap ile tartışmasın, kasabın arkasındaki güçleri bulup ortaya çıkarmak devletin ilgili kurumları tarafından yapılıyor. Spekülatif fiyat oluşturanlarla ilgili de devlet en ağır cezaları yasal düzenlemelerle getirsin. İfşa, kapatma, el koyma, hapis cezaları getirilmelidir.

Artan fiyatlar karşısında vatandaşın yapabileceği tek şey tenceresine koyduğu kıymanın miktarını azaltmaktır. Çünkü vatandaşın elinden başka bir şey gelmez. Stokçuya vatandaş ne yapabilir?"