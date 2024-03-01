Kardeşinin kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasada faaliyet gösteren bazı tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takip neticesinde çeklerin, 6 ilde 19 suçtan arama kaydı bulunan A.C. tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Şüpheli kadının yakalanmamak için kullandığı kardeşine ait kimlikteki fotoğrafa benzeyebilmek amacıyla kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı tespit edildi.

Beyoğlu'ndaki bir adreste ikamet ettiği belirlenen A.C. operasyonla yakalandı. Adresteki aramada farklı şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.