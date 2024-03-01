Gübre ve mazot desteği ödemeleri bugün yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.