Mersin'de evde çıkan yangında karı koca öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 11:55, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 11:47
Arslanlı Mahallesi'nde Durmuş Bütüner'e (55) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, evdeki Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, işlemleri için hastane morguna götürüldü.