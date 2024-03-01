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TİHA, Çakır Seyir füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerleştirilen Çakır Seyir Füzesi başarılı bir test atışı yaptı. 29 Şubat'taki test atışında Çakır Seyir Füzesi 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2024 15:16, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 15:42
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Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğindeki Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çakır Seyir füzesinin entegrasyonu da devam ediyor. İnsansız Hava aracı, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden dün bir test daha gerçekleştirdi. Çakır füzesiyle havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi için üzere Sinop'a uçuş yaptı. İnsansız hava aracından Sinop atış alanında 100 km uzaktan ateşlenen Çakır Seyir Füzesi, 800 km/s süratle Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığıyla 2023 yılında yapılan ihracat ve işbirliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

ASELFLIR-500 İLE VURDU

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti.

40 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı.

3 ÜLKEYİ UÇARAK GEÇTİ

45 bin 118 feetle milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2023'te 3 ülkeyi uçarak geçti ve Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu.Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzd 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar, TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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