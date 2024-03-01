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Kolorektal kanserin görülme yaşı düştü!

Kanserle Dans Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince düzenlenen toplantıda 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' bilgilendirme toplantısında, erken tanı ve erken tarama testlerinin bu hastalığın önlenmesi yönünde büyük önem taşıdığını ifade eden Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, 'Herkes kolon kanseri için orta risklidir ve bu hastalığın görülme yaşı düştü' uyarısında bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2024 15:51, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 16:02
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Kolorektal kanserin görülme yaşı düştü!

1-31 Mart Kolorektal Kanser farkındalık ayı kapsamında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ve Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, kolorektal kanseri gelişmeden önleyebilmek için tarama programlarına vurgu yaptı.

Hareketsiz yaşam ve sigara kullanımı bu hastalığı tetikliyor

Kadurmuş, Kanserle Dans Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince düzenlenen toplantıda 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' bilgilendirme toplantısında, kolon kanserinin hareketsiz yaşam, obezite, sigara kullanımı, hazır gıda tüketimi ve genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı erken yaşlarda görülebildiğinin altını çizdi.

Aile fertlerinin birinde kolon kanseri olması durumunda, her yıl düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Karadurmuş, kolon kanserinin ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi.

Karadurmuş, meme, rahim ağzı ve kolon kanserinin tarama sonucu önlenebilen üç kanser türünden biri olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bu metotları kullandığını ifade etti.

'Kolon kanserinde herkes orta risklidir'

Risk faktörlerini taşımasa da her bireyin bu kansere yakalanma ihtimali olduğunu aktaran Karadurmuş, "Herkes kolon kanseri için orta risklidir." uyarısında bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da kolon kanseri görülme yaşının 45'lere düştüğünü vurgulayarak, kolorektal kanser taramasının önemine vurgu yaptı.

Şendur, son yıllarda kolon kanseri tedavi başarısının artarak devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Metastatik hastalıklardaki başarılarda her geçen gün yaşam süreleri uzuyor. 'Kolorektal kanserden korkma, geç kalmaktan kork' sloganı burası için de geçerli. Erken tanıda cerrahi yöntemlerle tanı konduktan sonra hem de erken dönemdeki bireyselleştirilmiş yeni tedavilerle şifa şansının yüksek olduğunu belirtmek istiyorum."

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Doktoruma inandım, ona güvendim ve inançlı oldum. Doktorunuza inanmak çok önemli çünkü o da size inanacak güvenecek. Moral bozukluğu ile tedavi size cevap vermiyor, benim hastalığım da nadir bir hastalıktı ve bana verilen ilaçlar iyi gelecek mi bilmiyordum, ama iyi geleceğine inandım. 2007'de ameliyat olup kemoterapi aldım, çok şükür sağlıklıyım." diye konuştu.

Kaynak: Memurlar.net / Fatih Arslan

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