Cumhurbaşkanlığı'ndan 2024 yılı atama izin dağıtımı bekleniyor!
Tüm kamu kurumları başta olmak üzere naklen atanmak üzere müracaatta bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor.
Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
11 inci maddesinde yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına
giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan
veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama
sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin
hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle
Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmüne göre kamu idarelerinin yıl içerisinde
açıktan veya naklen atama suretiyle yapacakları yıllık serbest memur sayısı
sınırlaması Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek tüm idarelere Strateji ve
Bütçe Başkanlığına kamu e-uygulama sistemi üzerinden duyurulmaktadır.
Uzun yıllardır devam eden uygulamada atama izinleri iki grup ve iki dönem olarak
dağıtılmaktadır.
İlk dönemde 3 veya 5 düzeyinde az sayıda bir atama izni verilmekte, ikinci
dönemde ise gerçek ihtiyaçları karşılayacak düzeyde planlama yapılmaktadır.
İlk dönem Şubat ayı içerisinde yapılırken, ikinci dönem ise genellikle Haziran
ayları olarak uygulanmaktadır.
Ancak, 2024 yılında Şubat ayını tamamlayıp Mart ayına girdiğimiz bugünlerde
Cumhurbaşkanlığı tarafından hem istisna atamalar hem de kurumların ilk grup
atama izinlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmamıştır.
Eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların mağduriyetleri düşünülerek 2024 yılına ait atama izin dağıtımının Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel yapılması elzemdir.