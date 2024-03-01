Boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
Şanlıurfa'da bir okulun müdürü, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 16:15, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 16:26
Haliliye Necat Kuveyt Türk Kardeşlik İlkokulu'nda, soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğrenciler, öğretmenlerinden yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Müdürün öğrenciye müdahalesini okulun güvenlik kamerası kaydetti.