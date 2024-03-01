MEB yönetici görevlendirme takvimini yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme takvimlerini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2024 16:30, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 16:42
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuru;
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi Takvimi için tıklayınız.