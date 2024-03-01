DSÖ: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Naci Görür o şehri uyardı: Her an 7 ve üzerinde deprem üretebilir
Naci Görür o şehri uyardı: Her an 7 ve üzerinde deprem üretebilir
8. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülüyor
8. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülüyor
BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza martta zam yok
BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza martta zam yok
Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

DSÖ: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de 10 çocuğun "açlık" nedeniyle öldüğünün bir hastane tarafından kayıt altına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 16:38, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 16:40
Yazdır
DSÖ: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laerke, bu yardım tırlarının BM ile koordineli olmadığını belirtti.

Laerke, Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de kuzeydeki gıda güvenliğiyle ilgili yaşanan olumsuz duruma dikkati çekerek "Şu anki gidişatta eğer bir şeyler değişmezse kıtlık neredeyse kaçınılmaz." dedi.

BM'nin, bu durumun değişmesi için bir şeyler yapabileceğini ve bu konuda istekli olduklarını söyleyen Laerke, bunun için koşulların uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

- "Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir"

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'de yaşanan açlıkla ilgili "Resmi kayıtlar, bir hastanede 10'uncu çocuğun açlıktan öldüğünü söylüyor." dedi.

Bu durumun, Gazze'de 30 binden fazla kişinin ölmesi gibi çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Lindmeier, "Bunlar, resmi kayıtlar. Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok zor durumda olduğuna işaret eden Lindmeier, neredeyse tüm yaşam hatlarının kesildiğini vurguladı.

Lindmeier, Gazze'deki bu durumun, dün yaşanan (İsrail'in yardım için toplanan sivilleri öldürmesi) yüzlerce kişinin öldürüldüğü talihsiz ve dehşet verici olaylara neden olduğunu vurguladı.

- "Gazze'de insani bir ateşkese ihtiyacımız var"

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, gıda yardımı için bekleyen 100'den fazla Filistinliyi öldürdü. Uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan insani yardımlara erişim imkanının yeni bir katliamla engellendiğine şahit olduk. İsrail'in bu saldırılarına sadece söylemle karşılık veriliyor. Sizce bu katliamların örtbas edilmesine neden olmuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Gazze'de yaşanan olayı çok net ve güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Vellucci, "BM olarak orada yaşananları konuşuyoruz. (Gazze'de) İnsani bir ateşkese ihtiyacımız var. Özellikle Gazze'deki kıtlık söz konusu olduğunda bu durumu değiştirmek için ihtiyacımız olan şey bu. Savaşın yaşandığı bir durumda hareket edemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber