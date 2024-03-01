Osmaniye'deki arazi kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Osmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf Ö. (74) ile yengesi Rabia Ö.'yü (70) av tüfeği ile öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Erol Ö. (54), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Ö.'nün torunu Çiğdem Ö. (32) de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Birgül Ö., Soner Ö. ile Halil İbrahim T.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.