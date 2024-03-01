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2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 belediye başkan adayı, adres değişikliği talebinde bulunmaması ve talebin kabul edilmemesi gibi nedenlerden dolayı kendileri için oy kullanamayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 18:08, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 18:07
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2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak

CHP'den Bartın Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adayı olarak müracaat eden Sabri Aktaş, Ulus ilçesinde aday bulmakta zorlanan CHP İl Teşkilatı tarafından Ulus İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bu süreçte Sabri Aktaş, kanunen tanınan adres nakil zamanını kaçırınca adresini Bartın il merkezinden Ulus ilçe merkezine taşıyamadı.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Bozkurt'un ise daha önceden adresini beldeye taşıdığı ve bazı partilerin seçim kuruluna yaptığı şikayetler üzerine gerçekleştirilen incelemede adres nakil talebinin onaylanmadığı öğrenildi.

CHP'li aday Sabri Aktaş'ın Bartın il merkezinde, Mustafa Bozkurt'un ise İstanbul'un Şile ilçesinde oyunu kullanabileceği öğrenildi.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi hakkındaki 2972 sayılı kanunun geçici 8. maddesinde yer alan en az altı ay süreyle o seçim çevresinde oturmuş olmak şartı aranmaz hükmü nedeniyle 3 Ocak'ta açıklanacak "kesin aday listesinde yer almaları beklenen her iki aday da, kendileri için oy kullanamayacak.

Öte yandan Ulus ilçesinin bazı köy ve mahallerde askıya çıkan seçmen listelerinde, bazı partilerin itirazı üzerine titiz inceleme yapıldığı, kolluk kuvvetleri aracılığıyla nakil edildiği belirtilen adreslerde tespitler yapıldığı öğrenildi. Yapılan tespitlerde nakil edilen adreslerde bulunmadığı belirlenen yaklaşık 850 seçmenin adres değişikliğinin kabul edilmediği öğrenildi.

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