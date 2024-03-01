Bazı bilişim firmaları hakkındaki rekabet soruşturmaları sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.