İYİ Parti'nin yeni Mamak Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu aday gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 20:56, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 20:55
Partiden yapılan açıklamada, "Mamak Belediye Başkan adayımız Kevser Koyuncu Ofluoğlu olarak belirlenmiştir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz. Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Ankara İl Seçim Kurulunca İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verilmişti.
Yeni isim bildirmek için 3 Mart'a kadar süresi bulunan İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı için Ofluoğlu'nu aday gösterdi.