İmamoğlu'dan Kurum'a hakaret ifadeleri: Seviyesi biraz düşük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililerle birlikte, İstanbul Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından ikili, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'ACEMİ ADAY, YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un ortak yayın fikrine de "Acemi, acemi aday... Yapacak bir şey yok. Denecek çok bir şey yok. Milletimiz kanaati, kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan zaten biraz seviyesi düşük, ona cevap vermek istemiyorum" dedi.

'KURUM'UN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM'

Özgür Özel de Murat Kurum ile ilgili soruya "Kurum'un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan'ın Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili söylediği her şey, kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü, Ekrem Başkan'la baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan, her sözüyle, her adımıyla 'Bu Murat Kurum'dan olmayacak galiba. Olmayacağını anladım. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım' diyor. Zaten Ekrem Başkan'la da geçtiğimiz günlerde otobüste halkı selamlarken Sayın Erdoğan'ın resimlerini görünce başkan, 'Esas rakibim burada. Öbürü değil de bu rakibim' diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar. Bunu kabulleniyorlar" yanıtını verdi.